"Это выстрел в голову": аналитик объяснил, что будет в случае отключения России от системы SWIFT

Если отключить Россию от системы, под угрозой окажется внешняя торговля России, пояснил эксперт.

Отключение России от всемирной платежной системы SWIFT может привести к проблемам во внешней торговле, падение акций российских компаний и финансового кризиса.

Об этом «Обозревателю» заявил финансовый аналитик Владимир Мазуренко, комментируя слова посла Украины в США Владимира Ельченко о том, что РФ может спровоцировать новые санкции, в частности отключение от платежной системы.

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"Полное отсоединение от SWIFT было бы равноценно выстрелу в голову. Что такое SWIFT? Это межбанковская система обмена информацией. С помощью такой системы банки быстро и безопасно передают информацию о платежах между собой. Россия, как еще примерно 200 стран, является членом системы. С ее помощью осуществляются платежи за импорт, экспорт", – объясняет Мазуренко.

Если отключить Россию от системы, под угрозой окажется внешняя торговля России. В Иране, добавляет аналитик, возник дефицит на импортную продукцию. "Я не думаю, что все российские банки могут отключить от SWIFT. Даже в Иране выключали около половины банков. Отсоединение от системы повлияет на всю финансовую систему. Думаю, можно ожидать вслед и сложности в выдаче кредитов. Потеряют и российские компании. Это будет очень серьезный удар», – сказал эксперт.

Отметим, о возможном отключении России от SWIFT говорят еще с 2015 года. На днях похожее заявление сделал и украинский посол в США. "Если Россия будет продолжать вести себя так, как она ведет себя сегодня, а думаю, в ближайшее время это не изменится, то они дождутся еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT", – отметил дипломат.

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