Оккупационная "власть" аннексированного Россией Крыма намерен выставить на принудительную продажу земельные участки "иностранцев". К этой категории оккупанты отнесли и украинцев.
Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на так называемую "главу Госкомреестра" Инну Смаль.
Читайте такжеЛукашенко заявил, что РФ оккупировала Крым "по просьбе украинских военных" (видео)"Если весной 2020 года в собственности иностранцев было примерно 11,5 тысячи участков в приграничных территориях Крыма, то до июля 2021 года их насчитывалось около 7,3 тысячи", - сказала она.
Смаль уточнила, что сейчас таких участков примерно 6,6 тысячи.
Так называемая "власть" полуострова считает "иностранцами" всех, кто не живет на территории Крыма, Севастополя и соседней России. Следовательно, к этой категории отнесли и жителей материковой Украины.
Оккупация Крыма Россией
Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".
После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.
В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
Вас также могут заинтересовать новости: