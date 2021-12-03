На торги выставят земельные участки "иностранцев". Украинцев к этой категории оккупанты также отнесли.

Оккупационная "власть" аннексированного Россией Крыма намерен выставить на принудительную продажу земельные участки "иностранцев". К этой категории оккупанты отнесли и украинцев.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на так называемую "главу Госкомреестра" Инну Смаль.

Читайте такжеЛукашенко заявил, что РФ оккупировала Крым "по просьбе украинских военных" (видео)"Если весной 2020 года в собственности иностранцев было примерно 11,5 тысячи участков в приграничных территориях Крыма, то до июля 2021 года их насчитывалось около 7,3 тысячи", - сказала она.

Смаль уточнила, что сейчас таких участков примерно 6,6 тысячи.

Так называемая "власть" полуострова считает "иностранцами" всех, кто не живет на территории Крыма, Севастополя и соседней России. Следовательно, к этой категории отнесли и жителей материковой Украины.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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Автор: Марта Гичко