Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Он обсудил с ним ситуацию на Донбассе, о чем сообщил в своем Twitter.
Кулеба отметил, что разговор был содержательным и предметным и проходил на фоне обострения Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму. Собеседники обсудили углубление взаимодействия в сфере безопасности.
В пресс-службе МИД Украины сообщили, что переговоры прошли по инициативе украинской стороны. Дмитрий Кулеба рассказал о нежелании России подтвердить соблюдение режима тишины на Донбассе и уделил внимание событиям 26 марта, когда в зоне ООС погибли четверо украинских военных.
Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России и заверил, что США продолжат в дальнейшем стойко поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.
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Обострение на Донбассе
- 26 марта на Донбассе, возле населенного пункта Шумы в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.
- В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировать неотложное заседание подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров «нормандского формата».
- Также глава государства планировал в ближайшее время провести беседы со всеми лидерами "нормандской четверки".
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