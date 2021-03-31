Дмитрий Кулеба рассказал о нежелании России подтвердить соблюдение режима тишины на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он обсудил с ним ситуацию на Донбассе, о чем сообщил в своем Twitter.

Кулеба отметил, что разговор был содержательным и предметным и проходил на фоне обострения Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму. Собеседники обсудили углубление взаимодействия в сфере безопасности.

В пресс-службе МИД Украины сообщили, что переговоры прошли по инициативе украинской стороны. Дмитрий Кулеба рассказал о нежелании России подтвердить соблюдение режима тишины на Донбассе и уделил внимание событиям 26 марта, когда в зоне ООС погибли четверо украинских военных.

Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России и заверил, что США продолжат в дальнейшем стойко поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

Обострение на Донбассе

26 марта на Донбассе, возле населенного пункта Шумы в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

В связи с этим президент Владимир Зеленский поручил представителям Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициировать неотложное заседание подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров «нормандского формата».

Также глава государства планировал в ближайшее время провести беседы со всеми лидерами "нормандской четверки".

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Автор: Олег Давыгора