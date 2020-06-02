Проведение "нормандских" саммитов будет зависеть от пандемии COVID-19 – Маас

По словам Мааса, вопрос Украины и конфликт на Донбассе для Германии в Евросоюзе остается важной темой.

Проведение встречи лидеров стран "нормандского формата" зависит от развития дальнейшей ситуации с пандемией COVID-19.

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Об этом министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил во время совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Берлине.

"Что касается саммита (в "нормандском формате"- УНИАН) - все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией", - сказал он.

По словам Мааса, вопрос Украины и конфликт на Донбассе для Германии в Европейском Союзе остается важной темой.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил о переговорах по урегулированию конфликта на Востоке Украины, которые он якобы провел с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.

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