В своем законопроекте нардеп предлагает утвердить более жесткие требования к руководству госкомпаний и госбанков.

В Украине нужно ужесточить требования к руководству компаний и банков с государственным капиталом — к правлениям и наблюдательным советам. Так считает народный депутат Александр Дубинский, который разработал и 28 января зарегистрировал соответствующий законопроект в Верховной Раде.

Документу был присвоен номер 6527-1. Он стал альтернативой законопроекту №6527 нардепа Александра Качуры.

В своем законопроекте Дубинский предлагает утвердить более жесткие требования к руководству госкомпаний и госбанков, особенно с оглядкой на свежие данные по выплатам работникам госструктур. Более всего потрясает информация о вознаграждениях, которые получили топ-менеджеры государственных банков (Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк) и банков с государственным капиталом (Укргазбанк, где Минфину принадлежит 94,94% акций).

Нардеп Александр Дубинский выяснил, что руководители (председатели и и.о. председателей) этих банков получили баснословные суммы в декабре 2021 года:

председатель правления Укргазбанка Андрей Кравец — 16,6 млн грн;

председатель правления Приватбанка Герхард Бёш — 1,89 млн грн/месяц;

председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов — 1,32 млн грн/месяц;

и.о. председателя правления Укрэксимбанка Сергей Ермаков — 971,3 тыс. грн/месяц.

Более всего потрясает размер вознаграждения бывшего подчиненного действующего председателя Нацбанка Кирилла Шевченко (в период руководства Шевченко Укргазбанком) — руководителя Укргазбанка Андрея Кравца, который получил от своей структуры сразу 16,6 млн грн. Неслыханная сумма по любым меркам и тем более для госструктуры. Это более $600 тыс.

В своем законопроекте №6527-1 Александр Дубинский предлагает ограничить:

размер зарплаты председателя госбанков и банков с государственным капиталом (доля государства от 75%) — не более 30 прожиточных минимумов (71,79 тыс. грн);

размер зарплаты членов правлений — не более 20 прожиточных минимумов (47,86 тыс. грн);

размер дополнительного вознаграждения для членов правления в зависимости от КПД и чистого дохода — не более 60 прожиточных минимумов (143,58 тыс. грн);

размер месячного вознаграждения членов наблюдательного совета — не более 50 прожиточных минимумов (119,65 тыс. грн).

Расчеты проведены по прожиточному минимуму в размере 2 393 грн.

Читайте такжеМиллионы из наших карманов. Кто в госструктурах зарабатывает больше, чем президент

Также Дубинский настаивает на ограничении размеров окладов и дополнительных вознаграждений руководителей госпредприятий (доля государства от 50%) с привязкой к чистому доходу компаний.

Еще в законопроекте №6527-1 говорится о том, что в наблюдательные советы госбанков и госпредприятий не могут входить иностранцы и лица с двойным гражданством. А также те, кто имеет подавляющее большинство активов за границей, что не мотивирует людей работать в интересах Украины.

Этим же документ подразумевается прямой запрет на занятие в госструктурах топовых постов лицами, которые в течение любого периода за последние 5 лет были на руководящих должностях в общественных объединениях с иностранной поддержкой или заключали с ними договоры (контракты) в сфере предпринимательской деятельности.