Регулятор выявил признаки языка вражды в высказываниях Мураева.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в третий раз обращается в суд с требованием отменить лицензию телеканала "НАШ" Евгения Мураева.

По результатам проверки, вещатель не только не устранил предыдущие нарушения и не уплатил штраф, но и допустил новые, сообщает Детектор медиа.

Регулятор обнаружил признаки языка вражды в высказываниях лидера одноименной партии "Наши" Евгения Мураева в интервью "Важное" за 22 июня.

В эфире Мураев назвал политику ЕС в отношении Украины по сути продолжением политики "фашистской Германии", которая якобы уничтожает славянский этнос и украинский народ.

Читайте такжеРазумков выступил против второго срока ЗеленскогоТогда как руководство Украины, утверждал Мураев, является "проводником антиукраинской политики, по сути геноцида нашего народа", "настоящим коллаборационистом".

Проверку по этому поводу Нацсовет назначил 15 июля.

"Высказывания Евгения Мураева не отражают объективную ситуацию и свидетельствуют о намерениях повлиять на аудиторию телеканала, чтобы вызвать у зрителя негативные эмоции, неприязненное отношение к власти и отдельных лиц, сформировать стереотипный образ стран Европейского Союза и народов, которые в него входят, как "исторически латентного врага", - говорится в решении регулятора.

Члены Нацсовета обратили внимание на то, что ведущие не отреагировали на слова гостя во время прямого эфира.

Нацсовет требует аннулировать лицензию телеканала "НАШ": подробности

2 сентября Национальный совет по телерадиовещанию заявил, что применил пять санкций за распространение языка вражды в эфире канала. Так, "НАШ" получил от Нацсовета штраф и иск в суд об аннулировании лицензии за неустранение нарушений норм законов, предусматривающих невозможность трансляции программ и передач, которые провоцируют в обществе раздор и ненависть.

В передаче "Важное" министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш заявила, что нынешняя власть Украины и ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность для людей: "Для власти удобно, чтобы военные действия продолжались. Это снимает с нее ответственность за то, что происходит в стране, это дает возможность спокойно наживаться, грабить и закрывать рот всем оппонентам и при этом для того, чтобы люди верили в какие-то мирные процессы...".

В сентябре Окружной административный суд города Киева открыл производство об аннулировании лицензии на вещание для телеканала "НАШ".

Автор: Яна Ставская