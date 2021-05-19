Подоляк высказался о хейте в адрес Мендель.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель дорабатывает на своей должности до момента появления нового спикера с уточненным функционалом.

Об этом в интервью "КП в Украине" рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, после ухода с должности Мендель станет советником президента по международным медиа.

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Говоря о причинах увольнения Мендель, Подоляк выделил три. Первая - это жесткий ритм работы с Владимиром Зеленским. "Он работает 24/7 без перерывов. И все время хочет по-перфекционистски получать качественную работу. В таком режиме очень малое количество людей может работать постоянно", - пояснил он.

Второй он назвал "безумнейний хейт" в адрес Мендель.

"Ее хейтили по любому вопросу, абсолютно незаслуженно, как правило. Она профессионал, она точно понимает суть работы, быстро выполняет задания, эффективно коммуницирует с людьми в теневом формате. Но она попала под феерическую атаку и ботов, и ломов, и политически ангажированных субъектов, и каких-то ревнивых журналистов. Естественно, это сильно демотивирует", - отметил Подоляк.

Третья причина, по его словам, заключается в том, что она переходит на ступеньку выше и сможет высказывать позицию от своего имени.

Увольнение Юлии Мендель: что известно

Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского и займет новую должность.

По данным СМИ, пресс-секретарь пытается уйти с должности уже в третий раз.

Мендель стала спикером Зеленского в июле 2019 года, вскоре после его избрания президентом Украины.

До этого она работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо", "112 Украина" и "Интер", сотрудничала с изданиями The New York Times и Politico.

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Автор: Юрий Годован