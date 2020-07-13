"Одна из опций": Резников прокомментировал идею о введении миротворцев на Донбасс

В Украине рассматривают любые новые или старые варианты урегулирования ситуации на Донбассе.

Украина готова обсуждать вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе, но окончательное решение будет зависеть от лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал на пресс-конференции.

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По его словам, сейчас некорректно говорить о сроках и перспективах введения миротворческой миссии на Донбассе.

"Мы рассматриваем любые идеи, любые новые варианты или старые, которые не сработали, позволяющие сегодня найти путь для того, чтобы восстановить мир в Украине, восстановить территориальную целостность и обеспечить ее суверенитет. Поэтому опция с миротворцами - это одна из тех, что есть на столе для обсуждения", - заявил Резников.

Также он отметил, что перспектива введения миротворческой миссии зависит не только от Украины.

"Мы заявляем о том, что мы готовы это обсуждать. Но каким образом, с каким мандатом, конечно, этот вопрос может быть обсужден только на уровне, как минимум, наших главных лидеров четырех стран "нормандского формата", потому что именно они взялись в свое время решать эту задачу, они родили Минск, который является ребенком "нормандского формата", - заявил Резников.

По его словам, любое решение может быть принято именно лидерами стран "нормандского формата" и с помощью стратегических партнеров Украины - других стран европейского сообщества, США и Канады.

"И в зависимости от этого есть разные форматы, в том числе Совет безопасности ООН, генеральный секретарь ООН, и здесь есть механизм именно дипломатического пути решения этой задачи", - сказал вице-премьер.

Как добавил Резников, на дипломатов, в частности министров иностранных дел возлагается большая надежда.

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