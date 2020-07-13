"Одна из опций": Резников прокомментировал идею о введении миротворцев на Донбасс
Украина готова обсуждать вопрос введения миротворческой миссии на Донбассе, но окончательное решение будет зависеть от лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и РФ).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал на пресс-конференции.
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По его словам, сейчас некорректно говорить о сроках и перспективах введения миротворческой миссии на Донбассе.
"Мы рассматриваем любые идеи, любые новые варианты или старые, которые не сработали, позволяющие сегодня найти путь для того, чтобы восстановить мир в Украине, восстановить территориальную целостность и обеспечить ее суверенитет. Поэтому опция с миротворцами - это одна из тех, что есть на столе для обсуждения", - заявил Резников.
Также он отметил, что перспектива введения миротворческой миссии зависит не только от Украины.
"Мы заявляем о том, что мы готовы это обсуждать. Но каким образом, с каким мандатом, конечно, этот вопрос может быть обсужден только на уровне, как минимум, наших главных лидеров четырех стран "нормандского формата", потому что именно они взялись в свое время решать эту задачу, они родили Минск, который является ребенком "нормандского формата", - заявил Резников.
По его словам, любое решение может быть принято именно лидерами стран "нормандского формата" и с помощью стратегических партнеров Украины - других стран европейского сообщества, США и Канады.
"И в зависимости от этого есть разные форматы, в том числе Совет безопасности ООН, генеральный секретарь ООН, и здесь есть механизм именно дипломатического пути решения этой задачи", - сказал вице-премьер.
Как добавил Резников, на дипломатов, в частности министров иностранных дел возлагается большая надежда.
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