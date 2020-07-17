Пресс-секретарь российского президента считает, что в согласовании любого нового комплекса мер должны принимать участие поддерживаемые Россией боевики.

В Кремле назвали инициативы Украины по обновлению Минских соглашений «опасными».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил, что Кремль настораживают заявления, которые звучат из Украины о том, что, «дескать, минский комплекс мер уже не актуален, что его нужно переделать, нужно заменить каким-то другим, более современным документом».

«Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации в Украине, потому что де-факто, например, даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашенных «республик», - сказал Песков.

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Он уточнил, что украинские визави категорически отказываются от каких-либо контактов и общения с ними, «что делает просто невозможным выработку нового документа».

По его словам, ситуация оставляет желать лучшего. «Вы знаете, что на самых различных уровнях мы уже выражали нашу обеспокоенность и сожаление тем, что Киев продолжает не выполнять условия Минских соглашений», - сказал.

Он отметил, что в плане придания импульса выполнению соглашений лидеры «нормандской четверки» собирались в Париже и по итогам встречи были приняты парижские договоренности. «Ни то, ни другое не выполняется. И, конечно, это нас не приближает к развязке ситуации на юго-востоке Украины», - добавил Песков.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

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