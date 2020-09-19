Разумков отметил, что сегодня невозможно провести выборы на временно оккупированных территориях Донбасса:

Отменить в постановлении о местных выборах в Украине пункт по выборам в ОРДЛО невозможно.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала "Украина 24".

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"Постановление (Рады о выборах-ред.) никак не связано с Минскими соглашениями. Ее можно по-разному трактовать, но выборы согласно Минских соглашений – это 9-й пункт. Я не уверен, что мы сегодня можем говорить, что в полном объеме выполнены 8 предыдущих. Поэтому сейчас говорить, что постановление почему-то, кому-то мешает, мягко говоря, не совсем корректно", - заявил он.

Разумков напомнил, что постановление было принято Радой в соответствии с Законом Украины, который говорит о том, что ВР объявляет местные выборы не позднее, чем за 90 дней до даты выборов.

"Сегодня вносить любые изменения в это постановление – это поставить под сомнение легитимность проведения выборов на всей территории государства, потому что это будет противоречить действующему законодательству", - пояснил спикер Рады.

Разумков отметил, что сегодня невозможно провести выборы на временно оккупированных территориях Донбасса:

"Организационно это невозможно сегодня сделать, они не могут состояться по украинскому законодательству, там нет доступа всех политических партий и сил, которые зарегистрированы в Украине, там, к сожалению, не работает свобода слова, главное, что там будут не выборы, а назначения тех или иных людей. Этот подход противоречит демократическим нормам, к которым мы с вами привыкли. Это не может происходить под дулами пулеметов".

Спикер парламента также отверг обвинения в том, что Рада якобы не заинтересована в мире на Донбассе:

"Мне начинают говорить, что если ВР этого не сделает, то ВР не желает мира. ВР много раз доказывала, что она делает все для того, чтобы достичь мира. ВР неоднократно в последний момент была точкой баланса, точкой спасения государства... С другой стороны, если кто-то считает, что он может организовать выборы на временно оккупированных территориях, он может это попытаться продемонстрировать личным примером. Пока ни от кого, кому я это говорил, я не услышал предложения: давайте я этим займусь".

Местные выборы в Украине и блокирование Россией работы ТКГ

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов на 25 октября. Согласно решению, выборы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса не назначаются и не проводятся.

Россия и подконтрольные ей боевики с 19 августа блокируют работу ТКГ с требованием отменить пункт постановления ВР, в котором говорится о невозможности проведения местных выборов на оккупированных территориях.

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Автор: Андрей Василюк