Речь идет об имуществе предприятия "Бетонбуд", которое оценено в 16 млн грн.

Найдено имущество предприятия "Бетонбуд" родных братьев обвиняемых в госизмене экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР). Отмечается, что судом арестовано и передано в управление Национальному агентству по выявлению активов (АРМА) новую партию имущества предприятия "Бетонбуд", которое "его владельцы - родные братья Медведчука и Козака скрыли от фискальных органов".

Правоохранители установили, что на балансе предприятия, которое ГБР передало в управление государства, находится неучтенное имущество: ангар для сыпучих материалов, оборудование для производства бетона, склад и офисное помещение. "Общая стоимость выявленного имущества составляет почти 16 млн грн", - сказано в сообщении.

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Имущество Медведчука и Козака в Украине

В июле 2024 года в управление государства передали "новую партию" имущества братьев бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака на сумму почти 400 млн грн. Речь шла о земле, корпоративных правах, имущественных комплексах и автотранспорте четырех предприятий во Львове. Среди них - завод по производству бетона и строительная компания. Общая стоимость заблокированного имущества составляла почти 400 млн грн.

Тогда в ГБР отмечали, что в управлении государства дополнительно будут находиться более 10 тыс. м² недвижимости и более 70 единиц автотранспорта и строительной техники компаний братьев бывших нардепов - Сергея Медведчука и Богдана Козака

По данным СБУ, братья подозреваемых в госизмене нардепов использовали подконтрольные предприятия для хищения средств из-за неуплаты налогов в государственный бюджет Украины.

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