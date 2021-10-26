Сделка по продаже имущества состоялась в сентябре.

Руководитель аппарата Совета национальной безопасности и обороны Сергей Гербеда удачно продал недвижимость на 1,7 миллиона гривен. Покупательницей оказалась его собственная мать.

Соответствующие данные указаны в электронной декларации о существенных изменениях в имуществе чиновника.

По данным декларации, он продал имущество еще в сентябре. Гербеда выручил 1 697 755 гривен.

Читайте также"Он контуженый": Рабинович рассказал, чем Кива так ценен для ОПЗЖ (видео)При этом указано, что покупательницей недвижимости стала Галина Гербеда, которая является его матерью. В то же время не уточняется, о продаже какой недвижимости идет речь.

Стоит отметить, что за 2020 год Гербеда задекларировал две квартиры, гараж, дачу, сарай, земельный участок и навес в Киеве стоимостью 1,2 млн гривен.

Как ранее сообщал УНИАН, на Ривненщине бывший полицейский сектора реагирования патрульной полиции № 1 Здолбуновского отделения полиции Острожского отдела полиции ГУНП в Ривненской области умышленно, в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", в следующем после увольнения году не подал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год. За это его приговорили к 150 часам общественных работ

Автор: Анастасия Горбачева