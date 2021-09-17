В ведомстве планируют выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности.

На следующей неделе (20-24 сентября) Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приглашает 16 лиц для дачи пояснений о возможных нарушениях требований законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине". Среди приглашенных есть бывший нардеп Петр Симоненко.

Об этом говорится на сайте НАПК.

В частности, в связи с представлением недостоверных сведений в декларации приглашаются: бывший заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Татьяна Стахевич и бывший заместитель министра здравоохранения Украины Елена Симоненко.

Для выяснения обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности и для предоставления объяснений приглашаются представители таких политических партий:

21 сентября - Екатерина Копыл ("Оппозиционная сила");

22 сентября - Андрей Андрушков ("Блок Михеила Саакашвили");

23 сентября - Петр Симоненко ("Коммунистическая партия Украины");

24 сентября - Игорь Щедрин ("Демократический топор").

Читайте такжеВ Раде прогнозируют драки во время рассмотрения законопроекта об олигархахКроме того, из-за нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашается бывшая руководительница Черновицкой областной прокуратуры Ирина Кравченко.

Также в связи с несвоевременным представлением декларации приглашаются:

прокурор Иванково-Чернобайского отдела Броварской местной прокуратуры Киевской области Николай Ганжа,

бывший прокурор отдела прокуратуры Киева Александр Давидян,

бывший начальник отдела Черновицкой областной государственной администрации Владимир Фурдыга,

заместитель начальника отдела Нацкомфинуслуг Татьяна Кипиченко,

бывший следователь прокуратуры Днепропетровской области Антон Дорошенко,

бывший прокурор Кагарлыкской местной прокуратуры Киевской области Вячеслав Шевченко.

Из-за несвоевременной подачи сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии приглашается бывший заместитель начальника второго следственного отдела СУ территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, Максим Деркач.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в декларациях депутатов и чиновников выявили нарушений более чем на 225 миллионов гривен. НАЗК завершило полные проверки 294 деклараций и передала полученную информацию в НАБУ, СБУ и ГБР.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Наталья Хаджи