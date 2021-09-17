На следующей неделе (20-24 сентября) Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приглашает 16 лиц для дачи пояснений о возможных нарушениях требований законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине". Среди приглашенных есть бывший нардеп Петр Симоненко.
Об этом говорится на сайте НАПК.
В частности, в связи с представлением недостоверных сведений в декларации приглашаются: бывший заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Татьяна Стахевич и бывший заместитель министра здравоохранения Украины Елена Симоненко.
Для выяснения обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности и для предоставления объяснений приглашаются представители таких политических партий:
- 21 сентября - Екатерина Копыл ("Оппозиционная сила");
- 22 сентября - Андрей Андрушков ("Блок Михеила Саакашвили");
- 23 сентября - Петр Симоненко ("Коммунистическая партия Украины");
- 24 сентября - Игорь Щедрин ("Демократический топор").
Читайте такжеВ Раде прогнозируют драки во время рассмотрения законопроекта об олигархахКроме того, из-за нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашается бывшая руководительница Черновицкой областной прокуратуры Ирина Кравченко.
Также в связи с несвоевременным представлением декларации приглашаются:
- прокурор Иванково-Чернобайского отдела Броварской местной прокуратуры Киевской области Николай Ганжа,
- бывший прокурор отдела прокуратуры Киева Александр Давидян,
- бывший начальник отдела Черновицкой областной государственной администрации Владимир Фурдыга,
- заместитель начальника отдела Нацкомфинуслуг Татьяна Кипиченко,
- бывший следователь прокуратуры Днепропетровской области Антон Дорошенко,
- бывший прокурор Кагарлыкской местной прокуратуры Киевской области Вячеслав Шевченко.
Из-за несвоевременной подачи сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии приглашается бывший заместитель начальника второго следственного отдела СУ территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, Максим Деркач.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в декларациях депутатов и чиновников выявили нарушений более чем на 225 миллионов гривен. НАЗК завершило полные проверки 294 деклараций и передала полученную информацию в НАБУ, СБУ и ГБР.
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