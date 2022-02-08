Макрон не уточнил, о каком именно законопроекте идет речь.

Французский лидер Эммануэль Макрон подтвердил во время совместной пресс-конференции с российским главой Владимиром Путиным, что украинский президент Владимир Зеленский отозвал один из законопроектов по требованию "нормандской четверки".

Об этом говорится в расшифровке выступления Макрона на сайте Кремля.

В Москве Макрон отметил, что усилиями Зеленского был отозван законопроект, который якобы не отвечал Минским соглашениям.

И хотя президент Франции не уточнил, как замечает Европейская правда, в последнее время был отозван только один законопроект – "Об основах государственной политики переходного периода", который предусматривал правила реинтеграции оккупированных территорий.

"Хочу поздравить президента Зеленского, то есть конкретные обязательства, которые взял он на себя в рамках этого формата, в частности, отозвать закон, который не соответствовал Минским соглашениям, и президент Путин об этом вспомнил. Да, этот закон был отозван по инициативе президента Зеленского. Также было получено разъяснение по поводу того, что в России также есть законопроекты, которые предлагаются, но он успокоил нас, что этого не будет, если это не соответствует Минским соглашениям", - сказал Макрон.

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Как отмечает Европейская правда, проект был отозван по требованию РФ для того, чтобы встреча состоялась.

У Зеленского тогда отрицали эти сообщения, и заверили, что снятие проекта с рассмотрения не связано с "нормандским форматом".

Макрон сегодня прибудет в Киев, где встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

После встречи с Путиным французский глава отметил, что отправляется в Украину, заявив, что стороны "продолжают усилия в рамках "нормандского формата", чтобы "полностью выполнить Минские соглашения и урегулировать конфликт на Донбассе".

Франция и Германия решили реанимировать "нормандский формат" после того, как Путин сконцентрировал войска РФ у границы с Украиной.

Последняя встреча "нормандской четверки" на уровне президентов состоялась в декабре 2019 года. Это пока единственная площадка, где Путин и Зеленский могут встретиться за одним столом переговоров.

Кремль в течение многих лет настаивает на "особом статусе" Донбасса на условиях России, в Киеве же выполнение такого ультиматума РФ отвергают.

Россия оккупировала Донбасс и Крым в 2014 году, введя на территории марионеточные правительства. Сейчас боевики и представители оккупационных властей полностью зависят от решений Кремля.

Сама же Москва отрицает факт вооруженной агрессии против Украины, пытаясь избежать ответственности за дестабилизацию регионов.

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