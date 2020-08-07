"Вручную, с лопатами и ножами": Лукашенко заявил, что воевал бы за Крым, упрекнув украинскую власть

Лукашенко не верит, что армия была не готова оборонять страну.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что воевал бы за Крым, будучи на месте руководства Украины.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Если бы у меня даже клочок земли попробовали (отнять, - УНИАН), там бы легло уже тысячи человек. Крым - жемчужина. А вы не воевали", - упрекнул Лукашенко украинские власти.

Он выразил убеждение, что в феврале 2014 года необходимо было немедленно привести вооруженные силы по всей Украине в повышенную боевую готовность. Он также подверг сомнению аргумент тогдашнего и.о. президента Александра Турчинова о неготовности армии к обороне территории страны.

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"Там были люди, которые пришли захватить твою территорию. Стрелять - это последнее дело. Он же до стрельбы ничего не сделал. Он должен был их задерживать: вручную, врукопашную, с лопатами, с ножами, с палками и прочее. Но когда невозможно, тогда бери оружие и стреляй", - заявил Лукашенко.

Также белорусский президент отметил, что на момент захвата полуострова не было понятно, что там действуют российские войска.

Как сообщал УНИАН, в этом же интервью Лукашенко пообещал не пускать российские войска в Украину с Беларуси и рассказал, считает ли РФ агрессором.

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