Министр иностранных дел Украины заявляет, что у него нет контакта с российским коллегой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пытается избегать проведения встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» - Украины, России, Франции и Германии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью «Радио НВ», обнародованном на стриминговой платформе SoundCloud.

По его словам, у него нет контакта с Лавровым.

«Ничего не изменилось, нет. Мы продолжаем пытаться с моими французским и немецким коллегами все же собрать «нормандский формат» на уровне министров, но Сергей Лавров является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы очень изысканно и красиво избегать этой встречи», - отметил Кулеба.

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Что этому предшествовало

президент Украины Владимир Зеленский считает, что Франция и Германия несколько ослабили свои позиции в отношении России. «Мы понимаем, что мы будем идти дальше в «нормандском формате». У меня была встреча с президентом Макроном в видеоформате с присоединением канцлера Германии Ангелы Меркель. Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее. Они знают мое мнение, я очень открытый с ними. Я считаю, что они в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношении России», - сказал Зеленский. Руководитель ОП Андрей Ермак предлагает коллегам из Германии, Франции и России провести встречу советников в «нормандском формате». Среди прочего, руководитель Ермак хочет обсудить вопрос возвращения к строгому соблюдению режима полного прекращения огня и проведения встречи лидеров «нормандской четверки».

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Автор: Виталий Саенко