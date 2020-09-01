Отвечая на вопрос о предстоящих выборах, Дубинский отметил, что они станут водоразделом между нынешней и новой системами власти.

В падении рейтингов партии «Слуга народа» виноват Денис Шмыгаль и его Кабинет министров.

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Такое мнение в эфире телеканала ZIK озвучил народный депутат Александр Дубинский.

«Более негативного влияния на экономику и рейтинг «Слуги народа», чем сейчас оказывает Шмыгаль и его Кабинет министров, придумать нельзя», - считает нардеп.

По его словам, в правительстве, за редким исключением, сейчас нет министров, которые способствовали бы повышению рейтингов «Слуги народа».

«Взять, например, Шмыгаля с его фейковым карантином и его последствиями для бизнеса. Или скрутки по НДС, то есть украденные из бюджета деньги главой налоговой Любченко, которого вообще назначили вне конкурса из-за коронавируса, на 17 миллиардов гривен. И этот дефицит мы прикрываем повышением минимальной зарплаты — то есть повышением налогов для работодателя, а еще - 45-процентным ростом тарифов на газ с сентября», - отметил нардеп.

По информации Александра Дубинского, во вторник в Раду планируют внести «закон Шмыгаля», который открывает новые колоссальные возможности для воровства денег из бюджета.

«Под прикрытием коронавируса появится возможность ассигнования любых бюджетных средств без согласования с Радой. То есть Минфин сможет любые суммы, не согласовывая с парламентом, дать деньги любому государственному органу для борьбы с ковид-19. Захотело, например, «Гослесагентство» побороться с коронавирусом. Вот вам миллиард. Или «Укркосмос» — и вам миллиард. А потом у нас 300 миллиардов дыра в бюджете. Где деньги? Ушли на борьбу с коронавирусом», - рассказал политик.

Отвечая на вопрос о предстоящих выборах, Дубинский отметил, что они станут водоразделом между нынешней и новой системами власти.

«Вдруг окажется, то не везде мы победили, что нужно будет договариваться с другими политическими силами уже не с позиции «это все наше», а в формате диалога. И я надеюсь, что это приведет к построению более качественной политической культуры, кадровым решениям и консолидированного движения для улучшения жизни украинцев», - резюмировал политик.

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Автор: УНИАН