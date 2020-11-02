Зеленский может поучаствовать в заседании "Слуги народа" / фото REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский может лично принять участие в сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
На этой встрече нардепы обсудят законопроект президента об увольнении судей Конституционного суда.
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Скандальное решение КСУ по отмене обязательного е-декларирования: что известно
- 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
- Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.
- 28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.
- Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.
- В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.
- Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.
- Сегодня на заседании фракции "Слуга народа" будут обсуждаться различные варианты выхода из конституционного кризиса. Депутаты от "Слуги народа", среди прочего, будут обсуждать президентский проект закона о прекращении полномочий судей Конституционного суда.
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