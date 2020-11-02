Зеленский может принять участие в заседании фракции "Слуги народа" - СМИ

На заседании фракции "Слуга народа" будут обсуждаться различные варианты выхода из конституционного кризиса.

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