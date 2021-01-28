Мониторинговый комитет ПАСЕ отклонил все проекты правок, среди авторов которых были депутаты от Украины.

Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня, 28 февраля, должна принять решение о том, есть ли основания применять ограничения в отношении российской делегации из-за действий, противоречащих принципам СЕ.

Впрочем, ПАСЕ может принять решение в наиболее благосклонной к РФ редакции, пишет Европейская правда со ссылкой на собственные источники.

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К проекту решения, которое признает многочисленные нарушения со стороны РФ, но предлагает отказаться от любых санкций в ПАСЕ подали 10 поправок, большинство которых - от украинской делегации.

Но представители России не выразили желания править ни одно положение документа.

Сегодня утром Мониторинговый комитет ПАСЕ рассмотрел предложения и отклонил все проекты правок, среди авторов которых были депутаты от Украины, в том числе правки, не касающиеся введения санкций.

"Как правило, пленарный зал ассамблеи поддерживает позицию Мониторингового комитета, поэтому скорее всего полномочия РФ будут подтверждены без ограничений", - отмечает "Европейская правда".

Зимняя сессия ПАСЕ: что известно

Зимняя сессия ПАСЕ проходит 25-28 января онлайн и очно в Страсбурге. Украинская парламентская делегация участвует в работе январской сессии.

Во время открытия сессии в ПАСЕ поддержали инициативу Украины об обжаловании полномочий российской делегации.

Согласно регламенту ПАСЕ, причинами для обжалования могут быть процедурные проблемы или существенные основания. Такими считаются нарушения статьи 5 Устава Совета Европы, в которой говорится о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и обеспечивать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод.

Теперь, после обжалования полномочий делегации РФ это решение должны рассмотреть Мониторинговый комитет и Комитет по вопросам правил и процедур (регламентный) ассамблеи. Мониторинговый комитет должен в течение 24 часов подготовить отчет и отчитаться перед делегатами о ситуации по соблюдению прав человека в России, а регламентный комитет - подготовить заключение по обжалованию полномочий.

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Российская делегация в ПАСЕ

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций.

26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций. Это позволило России вернуться в сессионный зал ПАСЕ, и она возобновила уплату взносов.

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Автор: УНИАН