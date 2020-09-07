Для своих каникул пара выбрала Эгейское побережье.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко с супругой Аленой улетел на отдых в Турцию.

Читайте такжеСМИ показали, как нардеп Кива отдыхает в Хорватии с дочкой (фото)Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на источники в ОП.

Отмечается, что чиновник написал заявление на отпуск на неделю.

«Пара выбрала для своих каникул Эгейское побережье. Они отдыхают в пятизвездочной гостинице D Maris Bay, которая расположена в курортном местечке Хисароню в 35 километрах от Мармариса и в 130 км от аэропорта Даламана», – говорится в сообщении.

D Maris Bay: информация о гостинице и ценах

Гостиница находится на площади 156 тысяч квадратных метров в зеленой зоне на горе высотой 45 метров, откуда открывается вид на острова.

Для спуска на пляж туристы используют лифты, а между пляжем и зоной водных видов спорта для них курсирует водный лодочный шаттл.

Отмечается, что стоимость тура на 8 ночей в номере с перелетом, страховкой, трансфером и питанием в этой гостинице может доходить до полумиллиона гривень.

Что известно о Кирилле Тимошенко

Начал свой трудовой путь в 17 лет на днепровском телевидении. Работал на «Новом канале», телеканалах «Украина» и «Интер».

В 2014 году открыл компанию GoodMedia, которая занимается коммерческим PR, а также предвыборными кампаниями.

В 2015 году баллотировался в Киевский горсовет от партии «УКРОП».

В ходе президентской кампании 2019 года работал в штабе кандидата Владимира Зеленского.

С 21 мая до 25 июня 2019 года был заместителем главы Администрации президента Украины. И начиная с 25 июня – заместитель руководителя Офиса президента.

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Автор: Катерина Шварц