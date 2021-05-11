Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина надеется, что на саммите Североатлантического альянса в июне будет обсужден вопрос о предоставлении Украине ПДЧ.

В Украине ожидают, что во время подготовки новой стратегии развития НАТО до 2030 года будет принято решение предоставить нашему государству План действий по членству в Альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала на всеукраинском форуме "Украина-30. Безопасность страны" в Киеве.

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"Мы ожидаем, что Альянс подтвердит политику открытых дверей, и при подготовке новой стратегии НАТО 2030 года будет принято решение о получении Украиной Плана действий по членству вместе с другими странами, которые также к этому готовы", - сказала она.

Также она отметила, что Украина продолжает сотрудничество с НАТО в Черноморском регионе, где наша страна должна быть стратегическим партнером Альянса.

Еще одним важным блоком сотрудничества с Североатлантическим альянсом вице-премьер назвала переход армии на стандарты НАТО и законодательные изменения, связанные с осуществлением принципов НАТО в сфере безопасности и обороны.

Кроме того, Стефанишина отметила, что в Украине необходимо принять законы о парламентском контроле над сектором безопасности и обороны, закон о государственной тайне и обновить законодательство о гражданском контроле над сектором безопасности и обороны.

Также она выразила надежду, что уже в этом году Украина и НАТО смогут наладить обмен информацией в режиме реального времени.

"Мы начали консультации с Альянсом и надеемся, что в ближайший год сможем наладить обмен информацией в режиме реального времени, которые в условиях современных гибридных угроз и угроз в сфере кибербезопасности являются критически важными", - сказала вице-премьер.

В то же время она сообщила, что за последний год Украина внедрила две трети всех внедренных за последние годы стандартов НАТО, предусмотренных хартией об особом партнерстве.

"Мы создаем национальную систему перехода на стандарты НАТО, задействовано более 70 министерств и государственных институтов", - добавила Стефанишина.

Также она добавила, что на повестке дня саммита НАТО, который состоится в июне, будет украинский вопрос.

"Мы ожидаем мощных серьезных месседжей в этом направлении для Украины. Ведь так громко, серьезно и обоснованно Украина не заявляла о ПДЧ с 2008 года", - сказала Стефанишина.

Как сообщал УНИАН, нынешний саммит НАТО состоится в Брюсселе 14 июня.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по результатам саммита ожидает получить от НАТО "мощный сигнал".

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Автор: Дмитрий Хилюк