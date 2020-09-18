Геннадия Кернеса экстренно госпитализировали в клинику «Шарите» в Берлине, где лечение проходит и отравленный оппозиционер Алексей Навальный.

На сайте НАПК появились уточнения к декларации мэра Харькова Геннадия Кернеса.

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Согласно новым данным по 16 сентября и 17 сентября Кернес потратил на лечение в Германии 4 124 665 гривень или 124 322 евро по сегодняшнему курсу.

Перелет на медицинском борту обошелся городскому голове в 1 748 137 гривень или 52 691 евро.

Кернес болеет: что известно

Геннадия Кернеса экстренно госпитализировали в клинику "Шарите" в Берлине, где лечение проходит и отравленный оппозиционер Алексей Навальный.

Ряд СМИ вечером 16 сентября со ссылкой на собственные источники заявили, что у него подтвердили коронавирус.

По информации городского совета 17 сентября, мэра Харькова транспортировали в противоковидной капсуле якобы «под давлением родных», поскольку сам чиновник хотел лечиться от COVID-19 в украинской больнице.

61-летний Геннадий Кернес - один из претендентов на пост Харьковского городского головы на очередных местных выборах 25 октября 2020 года. Летом 2020 года он заявил, что идет на выборы вместе с партией "Блок Кернеса-Успешный Харьков". В случае победы Кернес в третий раз будет мэром Харькова.

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Автор: Яна Ставская