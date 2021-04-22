Захарова возмутилась, что Нацгвардия "воздержалась от наведения порядка".

МИД России выразил ноту протеста из-за акции 20 апреля под посольством РФ в Киеве.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

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Вечером, 20 апреля, представители организации "Агентство развития демократии и информационных свобод" провели демонстрацию с плакатами острого характера ("Доктор зло существует", "Послание Путина – это лай и поток дезинформации", "Инициатор войны с Украиной" и т. п) и использованием лазеров. Событие приурочили обращению Путина к Совету Федерации, которое состоялось на следующий день, 21 апреля.

Таким образом граждане пытались привлечь внимание мирового сообщества к действиям президента РФ, который готов начать мировую войну и уничтожить миллионы людей.

Захарова назвала акцию "провокацией украинских экстремистов".

"Ее (организации – УНИАН) представители заблокировали вход на территорию дипмиссии, развернули плакаты с различными оскорблениями и с помощью лазерной установки проектировали на фасад здания надписи с использованием нецензурной лексики", – сказала пресс-секретарь МИД.

Также Захарова возмутилась, что Нацгвардия "воздержалась от наведения порядка".

"Конечно, в МИД Украины была направлена нота протеста посольства России с требованием соблюдать Венецианскую конвенцию о дипломатических сношениях, а также провести расследование случившегося и принять меры в отношении виновников провокации", – заявила она.

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Автор: Яна Ставская