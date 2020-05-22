Карантин в Раде: стало известно, когда депутаты вернутся к нормальной работе

Депутаты ждут разъяснения от Минздрава, как организовать работу в округах, встречи с избирателями на следующей неделе.

В Верховной Раде планируют вернуться к нормальному режиму работы с 2 июня.

Об этом в своем Facebook написала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Карантинные новости Верховной Рады: всего за несколько последних дней протестовали ПЦР тестами 87 человек, из них - 53 депутата. Все результаты отрицательные, COVID-19 не обнаружено. При необходимости дополнительные тестирования будут сделаны на следующей неделе", – написала она.

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Также Кравчук сообщила, что уже со 2 июня нардепы планируют вернуться к пленарному режима работы парламента.

"Тем временем ждем от Миндрава разъяснений как организовать работу в округах, встречи с избирателями на следующей неделе", – добавила нардеп.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла решение отменить все пленарные заседания до конца недели из-за выявленного случая заражения коронавирусом у одного из нардепов.

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