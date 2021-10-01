Отдельно Леся Забуранная остановилась на вопросе выплаты субсидий населению на фоне подорожания природного газа.

В проекте государственного бюджета на 2022 год необходимо увеличить расходы по ряду социальных статей. Такое мнение на своей странице в Фейсбук высказала Председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Леся Забуранная.

"Готовя свои предложения к проекту госбюджета, я, помимо прочего, пользовалась данным Счетной палаты, которая считает, что в правительственном законопроекте не учтены расходы на общую сумму 32,7 млрд грн. Поэтому, я предложила увеличить размер прожиточного минимума по сравнению с тем, который предлагает правительство. В проекте госбюджета с 1 декабря 2022 года предлагается прожиточный минимум в размере 2593 грн, я же предлагаю установить его на уровне 3359 грн. Это позволит нам обеспечить более справедливую социальную политику государства", - отметила она.

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Леся Забуранная предлагает выделить дополнительные средства и на повышение пенсий.

"Мы должны облегчить жизнь пожилых людей, а потому, я предложила дополнительно к предусмотренным правительством 200 млрд грн. выделить еще почти 65 млрд грн. на финансирование дефицита Пенсионного фонда", - сообщает народный депутат.

Отдельно Леся Забуранная остановилась на вопросе выплаты субсидий населению на фоне подорожания природного газа.

"На следующий год правительство предлагает заложить на субсидии 38 миллиардов гривен, что на 5 миллиардов больше, чем в текущем году. Поэтому я, как народный депутат, внесла на рассмотрение Верховной Рады несколько поправок к проекту госбюджета - в частности, и предложение увеличить расходы на оплату субсидий - почти на 2,5 млрд грн. Если же в течение следующего бюджетного года возникнет потребность в дополнительных средствах, убеждена, что правительство их найдет, а парламент, как и в этом году, поддержит его, проголосовав изменения в бюджет", - сообщает она.

По словам Леси Забуранной, дополнительного внимания требуют также государственные программы о создании безбарьерного пространства, также – организация отдыха детей в молодежных лагерях "Артек" и "Молодая гвардия".

Автор: Григорий Бондарь