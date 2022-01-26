Андрей Ермак заявил, что среди участников переговоров также было много разногласий.

Руководитель офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему сегодняшняя встреча советников лидеров стран "нормандского формата" длилась довольно долго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ермак заявил на брифинге по результатам встречи политических советников лидеров "нормандского формата" в Париже.

"Очень много вопросов… Если бы мы все не были занятыми людьми, то мы могли бы несколько часов, а то и суток провести в этих переговорах", - отметил он.

Глава ОП добавил, что у участников переговоров также было много разногласий.

"Важный и позитивный сигнал, что все готовы работать над решением этих разногласий", - подчеркнул Ермак.

Он в очередной раз напомнил, что для Украины приоритетным является прекращение войны, возвращение ее территорий и людей.

"Мы по-прежнему готовы и будем работать, не останавливаясь, на всех уровнях, чтобы достичь этого результата. Это главный приоритет и президента Зеленского, и всей нашей команды", - заявил Ермак.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 января, в Париже состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Длилась она более восьми часов.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который принимал участие во встрече от украинской стороны, заявил, что надеется на конструктивный диалог в интересах Украины.

Накануне переговоров политических советников лидеров "нормандской четверки" немецкие СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что на встрече 26 января хотят "определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса".

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что никаких прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" не было и не будет.