Франция в полной мере поддерживает начало международной "Крымской платформы" по мирной деоккупации полуострова.

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна никогда не признает незаконную российскую аннексию украинского Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ле Дриан заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Глава французского МИД отметил, что хотел сегодня посетить Киев, чтобы подтвердить незыблемую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины".

Читайте такжеМакрон высказал Путину позицию относительно Минских соглашений по ДонбассуОн считает важным событием начало международной "Крымской платформы" с целью мирной деоккупации полуострова и приветствует эту инициативу.

"Франция в полной мере поддерживает эту инициативу, к которой присоединяется", - сказал Ле Дриан, который лично не смог присутствовать на учредительном саммите "Крымской платформы" из-за кризиса, разворачивающегося в Афганистане.

"Франция не признает и никогда не признает незаконную аннексию Автономной республики Крым и города Севастополь", - подчеркнул Ле Дриан и добавил, что Франция не сможет смириться с текущей ситуацией, которая происходит в Донецкой и Луганской областях.

Глава МИД Франции отметил, что он вместе с немецким коллегой прилагает совместные усилия в рамках "нормандского формата", чтобы реинтегрировать эти две области в состав суверенной и воссоединенной Украины в пределах ее международно признанных границ.

В свою очередь, Кулеба сказал, что сегодня на переговорах с Ле Дрианом большую часть встречи разговор касался Крыма.

"О том, как в дальнейшем будет функционировать "Крымская платформа", какие шаги нам нужно предпринять для противодействия незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией", - отметил Кулеба.

Также украинский министр сообщил, что поднял вопрос об отношениях между французскими городами и городами оккупированного Крыма, о присутствии некоторых французских компаний на территории оккупированного полуострова.

"У нас с Францией очень откровенный дружеский диалог, и мы совместно будем работать над тем, чтобы положить конец нарушениям прав человека и нарушениям международного права в Крыму", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали международную "Крымскую платформу" с целью мирного прекращения российской оккупации на полуострове.

Автор: Виталий Саенко