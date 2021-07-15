Голосование за назначение Монастырского ожидается в пятницу, 16 июля.

Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" не будут голосовать за кандидатуру Дениса Монастырского на должность руководителя Министерства внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк сказал в комментарии журналистам, что поскольку фракция "Голос" является оппозиционной, то они не будут голосовать за назначение Монастырского министром внутренних дел. "Мы являемся фракцией оппозиции и мы голосовать не будем", - подчеркнул он.

Говоря о кандидатуре Монастырского, Железняк отметил, что когда подошел к нему и спросил: "А оно тебе нужно?", то по выражению лица Монастырского "я не понял, но из ответа понимаю, что, наверное, он набрался сил, вдохновения, чтобы возглавить эту должность".

Читайте такжеРада отправила Авакова в отставку

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отметила, что "ЕС" как оппозиционная сила не голосовала за назначение председателя Верховной Рады, правительства, поэтому не будет голосовать и за назначение Монастырского.

Она напомнила, что "классическая оппозиция не несет ответственности за бюджет и за кадровые решения". "Очевидно, что мы не будем голосовать за кандидатуру Дениса Монастырского", - отметила Геращенко.

Отставка Авакова: детали

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности главы МВД. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

Сегодня Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

Президент Владимир Зеленский предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру народного депутата от "Слуги народа", главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Голосование за назначение Монастырского ожидается в пятницу, 16 июля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк