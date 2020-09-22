Украина не должна забывать о важности обеспечения независимости, эффективности и устойчивости антикоррупционных органов.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отмечает, что, согласно последнему отчету Еврокомиссии, Украина выполняет требования для сохранения безвиза.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Киеве на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции.

Высокий представитель ЕС назвал сложным вопросом, существует ли риск для дальнейшего функционирования безвизового режима Украины с Евросоюзом.

"Относительно приостановки безвиза - Европейский Союз утверждает регулярный механизм отчетности. Последний был от 10 июля 2020 года. Этот доклад подтверждает, что Украина продолжает выполнять критерии для визовой либерализации, подтверждает, что до сегодняшнего дня Украина выполняла все требования, но также подтверждает важность того, чтобы Украина обеспечила независимость, эффективность и устойчивость антикоррупционных институтов и избегала политизации работы правоохранительных органов", - подчеркнул Боррель.

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Смена руководства САП и угроза безвиза: что происходит

21 августа генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП.

17 сентября Верховная Рада определила своих представителей в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП, которые, в частности, будут подбирать кандидатов на должность руководителя антикоррупционной прокуратуры. Это Елена Бусол, Андрей Гуджал, Алексей Дрозд, Екатерина Коваль, Богдан Романюк, Вячеслав Навроцкий и Евгений Соболь.

Докладчик в Европарламенте по вопросам Украины Михаэль Галлер и вице-председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель выразили обеспокоенность относительно решения ВР. "Правительство Украины поспешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и честности для отбора руководителя САП. Это так не пройдет. Правительство Украины ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш помощи", - написала в Twitter фон Крамон -Таубадель.

Посольство США в Украине заявило, что Европейский Союз и США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. "Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - отметили в посольстве.

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Автор: Виталий Саенко