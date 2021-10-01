В МИД выразили надежду, что "оторванная от реальности критика о недостаточном уровне реформ не имеет целью замаскировать нежелание двигаться дальше на пути европейской интеграции" Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины не согласились с суждениями члена Европейской счетной палаты Юхана Партса о том, что коррумпированность Украины превосходит коррупцию в других европейских странах.

Как сказал спикер МИД Олег Николенко корреспонденту УНИАН, европейский аудитор Партс "позволил себе сделать несколько публичных оценочных суждений об антикоррупционном треке в Украине".

В частности, речь идет о комментарии Партса к докладу Европейского суда аудиторов, который анализировал эффективность инструментов помощи Евросоюза для Украины в период 2016-2019 годов.

Николенко подчеркнул, что за последние три года Украина достигла немалого прогресса в сфере развития антикоррупционной архитектуры.

"Такая работа предусмотрена Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, нашими обязательствами по меморандуму с Международным валютным фондом и Планом действий по либерализации визового режима между Украиной и ЕС. А главное: борьба с коррупцией – абсолютный запрос украинского общества и безусловный приоритет президента Украины Владимира Зеленского. Трудно не заметить достигнутые результаты", - отметил Николенко.

В связи с этим спикер привел несколько примеров борьбы с коррупцией в Украине - украинская власть запустила деятельность Высшего антикоррупционного суда, "перезагрузила" Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение, усилила защиту обличителей коррупции, закрыла ряд пробелов в законодательстве, чтобы повысить эффективность антикоррупционного контроля.

"Такой результат стал возможным, в том числе благодаря поддержке Европейского Союза, и мы благодарны за это европейским партнерам. Курс на полное искоренение коррупции не изменить. Впереди много работы, чтобы навсегда ликвидировать целые коррупционные экосистемы, которые формировались десятилетиями", - подчеркнул спикер.

Читайте такжеБайден заверил, что настроен оживить борьбу с коррупцией в Украине

Он добавил, что Украина очень ответственно подходит к рекомендациям Евросоюза, планирует и в дальнейшем с ними работать в интересах украинского народа. Так, среди ближайших шагов - принятие Антикоррупционной стратегии на период до 2025 года.

"Важный момент. Накануне очередного саммита Украина-ЕС мы наблюдаем активизацию публичной риторики со стороны некоторых европейских сил. Хочется верить, что местами оторванная от реальности критика о недостаточном уровне реформ не имеет целью замаскировать нежелание двигаться дальше на пути европейской интеграции нашего государства", - сказал Николенко.

По его словам, "на кону не только выполнение Украиной своих обязательств, но и способность ЕС последовательно выдержать свою позицию".

Ранее Партс в интервью СМИ сказал, что ситуацию в Украине с коррупцией не сравнить с любыми странами-членами ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виталий Саенко