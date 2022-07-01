Он должен помочь удовлетворить насущные потребности страны.

Европейская комиссия предложила выделить Украине первый транш экстренной макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро.

Об этом сообщает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Сегодня мы предлагаем предоставить Украине 1 миллиард евро. Об оказании первой части макрофинансовой помощи было объявлено в мае. Это поможет удовлетворить насущные потребности страны", - сообщила она.

Глава ЕК отметила, что Европейский Союз продолжит оказывать помощь Украине и будет поддерживать ее восстановление в долгосрочной перспективе.

"Я верю в европейское будущее Украины. Это твое будущее, и только ты можешь это сделать. Вы можете изменить эту страну к лучшему, и это будет вашей окончательной победой. Свободная и жизнерадостная Украина. Суверенная Украина, наконец воссоединена с нашей европейской семьей", - написала она.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия готовится к предоставлению Украине до девяти миллиардов макрофинансовой помощи.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Европейский Совет предоставила Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Также этот статус получила Молдова.

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