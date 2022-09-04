Собеседники также рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скоординировали шаги по ограничению получения Россией сверхдоходов от продажи нефти и газа.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофина ЕС. Подчеркнул необходимость подготовки 8-го пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ", - отметил он.

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По словам главы государства, они с президентом Еврокомиссии скоординировали шаги по ограничению получения Россией сверхдоходов от продажи нефти и газа.

"Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций", - добавил Зеленский.

Кандидатство в ЕС:

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

В то же время Украина должна воплотить ряд важных реформ. Еврокомиссия представила семь рекомендаций по внедрению необходимых реформ. В частности, среди этих рекомендаций - ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов воплощения закона о деолигархизацию, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятие и реализация закона о национальных меньшинствах.

На данный момент Украина выполнила рекомендацию о назначении нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но еще надо провести конкурс и назначить нового директора Национального антикоррупционного бюро.

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