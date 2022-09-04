Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скоординировали шаги по ограничению получения Россией сверхдоходов от продажи нефти и газа.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофина ЕС. Подчеркнул необходимость подготовки 8-го пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ", - отметил он.
По словам главы государства, они с президентом Еврокомиссии скоординировали шаги по ограничению получения Россией сверхдоходов от продажи нефти и газа.
"Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций", - добавил Зеленский.
Кандидатство в ЕС:
23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.
В то же время Украина должна воплотить ряд важных реформ. Еврокомиссия представила семь рекомендаций по внедрению необходимых реформ. В частности, среди этих рекомендаций - ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов воплощения закона о деолигархизацию, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятие и реализация закона о национальных меньшинствах.
На данный момент Украина выполнила рекомендацию о назначении нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но еще надо провести конкурс и назначить нового директора Национального антикоррупционного бюро.
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