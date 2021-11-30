Глава ОП прибыл на допрос утром и без камер.

Глава Офиса президента Андрей Ермак во время допроса в Госбюро расследований дал показания по делу о спецоперации против российской ЧВК "Вагнера".

Об этом сам Ермак сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеЗеленский заявил, что Украина не проводила операцию по "вагнеровцам", ее туда втянули"Как законопослушный гражданин сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию", - написал Ермак.

Глава ОП также отметил, что не считал нужным делать из визита шоу, поэтому "камеры не звал".

"Считаю, что крайне важно, чтобы следствие установило истину и расставило в этом деле все точки над "і", - подчеркнул Ермак.

Напомним, как сообщал УНИАН, международные журналисты-расследователи Bellingcat 17 ноября опубликовали отчет о результатах расследования по спецоперации с задержанием наемников российской ЧВК "Вагнера". Активная фаза спецоперации, по данным журналистов, началась в июне 2020 года.

В Bellingcat отмечают, что президента Украины Владимира Зеленского впервые проинформировали о спецоперации 15 июня 2020 года, а 1 июля министр обороны утвердил план спецоперации. Расследователи отмечают, что, по словам экс-главы ГУР Василия Бурбы, руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил перенести спецоперацию через объявленное перемирие на Донбассе.

В связи с этим спецоперацию перенесли на 5 дней, в один из которых 33 наемников задержал КГБ Беларуси по подозрению в участии в предстоящем госперевороте. После этого, Беларусь, несмотря на запросы Украины об экстрадиции задержанных, передала их России.

Впоследствии в Офисе президента прокомментировали отчет журналистов. В частности, советник руководителя ОП отметил, что благодаря работе украинских спецслужб, разведчиков и правоохранителей удалось собрать детальный массив доказательств преступлений, совершенных российскими наемниками.

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Автор: Екатерина Малюга