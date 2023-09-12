По предложениям президента декларации некоторых должностных лиц и военных не будут отображаться в реестре.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в этом месяце ожидает голосования нардепами по закону об электронном декларировании с открытием реестра.

Ранее глава государства ветировал принятый парламентариями закон, который не предусматривал открытого доступа к декларациям. Об этом он напомнил в вечернем видеообращении. Зеленский подчеркнул, что ожидает нового голосования - с позитивом относительно немедленного открытия реестра деклараций. По его словам, уже в сентябре такое решение должно быть.

"Как, кстати, и относительно законопроекта относительно пепов – политически значимых персон. И это вопрос не только политической ответственности парламента, но и наших переговоров с Евросоюзом по вступлению", - сказал он.

Видео дня

Президент подчеркнул, что новый исторический шаг между Украиной и ЕС должен состояться в этом году, а все ветви государственной власти в Украине должны сработать на этот шаг.

Закон Об е-декларации: детали

Как сообщал УНИАН, сегодня президент ветировал закон об электронных декларациях, принятый депутатами накануне. Он подчеркнул, что декларации должны быть открытыми сразу.

Впоследствии на сайте Верховной Рады появился текст предложений президента к этому закону. В частности, Зеленский предлагает несколько правок к нему. Основная из них - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обеспечивает открытый круглосуточный доступ к реестру.

Однако, в открытом доступе не будут отображаться декларации:

- военнослужащих Госпогранслужбы, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Управления госохраны, Вооруженных сил Украины и других воинских формирований

- сотрудников полиции особого назначения, которые во время действия военного положения вовлечены в ведение боевых действий

- раненых

- пленных

- миротворцев

- лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Такие декларации будут изыматься из открытого доступа на основании обращения в НАПК руководителя или заместителя руководителя государственного органа, где работает или служит субъект декларирования.

В то же время, по предложению президента, эти исключения не касаются военнослужащих:

- на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей, на других должностях в аппаратах министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, органов системы правосудия или командированных на такие должности

- которые входят в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летных комиссий или командированы к ним

- проходящие службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированные к ним (кроме лиц рядового состава подразделений охраны соответствующих центров)

- осуществляющих подготовку, организацию, проведение закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения.

В предложенных президентом изменениях также говорится о том, что НАПК должен обеспечить круглосуточный открытый доступ к реестру не позднее 60 дней со дня вступления в силу закона.

Также, согласно правкам главы государства, на следующий день после прекращения военного положения НАПК должен открыть доступ ко всем декларациям.

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