Экс-глава ГНС Верланов вошел в рейтинг самых влиятельных молодых политиков и чиновников по версии журнала "Корреспондент"

Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов вошел в рейтинг самых влиятельных молодых политиков и чиновников, которым еще не исполнилось 40 лет по версии журнала «Корреспондент». За ним закрепилось 29 место в рейтинге.

«Верланова назначили руководителем ГНС в мае 2019 года, а уволили – 25 апреля 2020 года. Комично, что инициатором увольнения Верланова стал Игорь Уманский, который сам пробыл министром финансов меньше месяца. Тем не менее, эксперты дали Верланову 29-е место нашего рейтинга. Ведь, несмотря на всю щекотливость ситуации вокруг увольнения, Верланов на должности главы ГНС в каких-либо коррупционных схемах замечен не был. При этом он почти успел довести до конца реформу ГНС», - говорится в материале журнала Корреспондент.

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Напомним, Сергей Верланов с июля 2015 года по июль 2018 года занимал должность партнера в юридической фирме Sayenko Kharenko. В 2015-2017 гг. был сопредседателем комитета по вопросам правовой политики Американской торговой палаты в Украине, а в июле 2018 года Верланова назначили на должность заместителя министра финансов. Уже из министерства он попал в ГНС, пройдя отбор по конкурсу.

Стоит отметить, что, в целом, лидеров рейтинга определяли с более сотни претендентов, родившихся не ранее июля 1979 года. Каждый из списка претендентов был оценен от 0 до 10 по трем параметрам: балл за влиятельность в политике, балл за медийную популярность, балл за наличие публичного доверия. Первые два балла были учтены с весовым коэффициентом 0,4, третий - с 0,2. Итоговый результат определял место политика в рейтинге.

С полным списком можно ознакомиться в №13 журнала Корреспондент.

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