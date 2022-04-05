Президент считает, что решать сегодня данный вопрос, когда в Украине российские танки и обстреливаются города, не уместно.

Президент Владимир Зеленский считает, что договоренности о решении вопроса Крыма дипломатическим путем в течение 10-15 лет по состоянию на сегодня были бы для Украины победой.

Об этом глава государства сказал в интервью украинским журналистам, которое транслировалось в эфире информационного марафона.

По словам Зеленского, прежде всего необходимо дать себе ответ: способна ли сегодня Украина вернуть Крым не дипломатическим путем?

Он подчеркнул, что предложение Украины по решению вопроса Крыма дипломатическим путем за этот период может быть поддержано с не большей вероятностью как 10-15%.

"Потому что 10-15 лет - это не о том, чтобы не поднимать тему Крыма, а это договоренность сторон, что в течение этого времени стороны должны решить вопрос Крыма дипломатическим путем. То есть не решать это сейчас, а решить хоть завтра", - отметил президент.

При этом он указал, что такое решение неплохое на сегодняшний день, но на завтра может быть другое решение данного вопроса.

"Если бы были такие договоренности сегодня, то это была бы победа Украины", - сказал он.

Он подчеркнул, что сегодня "пакетно решать все споры" и заканчивать одновременно войну с Россией "сложно и маловероятно".

Зеленский считает, что "некоторые вещи решать" сегодня, когда в Украине российские танки и обстреливаются города, не уместно. Потому что в такой ситуации общество не поймет таких решений.

"Никто тебя не услышит - и правильно сделает общество, потому что ракеты летят, а ты говоришь о чем-то", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что к России есть "главная наша позиция: уходите с нашей территории".

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