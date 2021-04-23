Депутаты Херсонского облсовета подрались из-за флага России.
Об этом сообщает Kherson.net.ua.
Во время выступления депутата от "ОПЗЖ" Егора Устинова, к нему подошел Сергей Хлань из "Европейской Cолидарности" и попытался повесить ему на шею плакат с надписью «Пособник оккупанта» и флагом России. Однако Устинов оттолкнул оппонента, в результате чего между ними возникла потасовка.
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В итоге один из коллег Устинова оттеснил Хланя и усадил того на место.
В продолжении своей речи Устинов отметил, что подобное поведение депутата областного совета является недопустимым.
«Это обида. И такую обиду мы терпеть не будем», - заявил он.
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