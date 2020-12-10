Заявление в суд с просьбой открыть дело против Новинского подало ООО "Гратант".

Генпрокуратура открыла уголовное производство против депутата Верховной Рады Вадима Новинского.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос РБК-Украина.

Производство открыто еще 24 сентября во исполнение решения Печерского районного суда Киева.

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"Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Киеве", - сказано в ответе Офиса генпрокурора.

Заявление в суд с просьбой открыть дело против Новинского подало ООО "Гратант", которое утверждает, что депутат Рады противоправно завладел имуществом сети супермаркетов "Амстор", в том числе залоговым и ипотечным имуществом "Укрэксимбанка".

Отмена депутатской неприкосновенности:

1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)", принятый парламентом 18 декабря 2019 года.

Согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения (содержание под стражей, домашний арест), проведение других следственных розыскных действий в отношении народного депутата должны быть согласованы с генеральным прокурором. Только генеральный прокурор может внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении народным депутатом уголовного преступления.

Особенности начала досудебного расследования в отношении депутата, сообщение о подозрении, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведение следственных и негласных следственных действий определяются УПК.

Среди прочего, из регламента парламента, в частности изымается раздел относительно рассмотрения вопросов о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народного депутата.

Народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

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Автор: УНИАН