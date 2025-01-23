Новый президент США недоволен, что страны-члены альянса слишком полагаются на американский "зонтик".

Пока Европа не увеличит расходы на собственную оборону, любая попытка привлечь Украину в НАТО наткнется на "циркулярную пилу" в Вашингтоне. Как пишет The Telegraph, об этом на Экономическом форуме в Давосе заявил спецпредставитель президента США Ричард Гренелл.

После того, как генсек НАТО Марк Рютте в очередной раз повторил тезис о том, что Украина когда-то в будущем непременно станет членом альянса, слово взял Гренелл.

"Я думаю, вы наткнетесь на громкий резонанс в Америке, если генеральный секретарь НАТО будет говорить о присоединении Украины к НАТО. Американский народ является тем, кто платит за оборону. Вы не можете требовать от американского народа расширить зонтик НАТО, когда нынешние члены не платят надлежащей доли", - сказал он и напомнил, что Нидерланды, где Рютте до недавнего времени был премьер-министром, тоже не выполняют своих обязательств перед НАТО.

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Гренелл подчеркнул, что европейцы, которые на словах боятся дальнейшей российской агрессии, должны увеличить расходы собственных стран на оборону.

Перспективы членства Украины в НАТО

Как писал УНИАН, по мнению Владимира Зеленского, членство Украины в НАТО является самым дешевым вариантом послевоенных гарантий безопасности из всех возможных. Он также подчеркнул, что Украина не согласится на гарантии безопасности в формате какой-то подписанной "бумажки".

Также Зеленский озвучил перечень стран, которые сегодня выступают против членства Украины в НАТО. По его словам, это Соединенные Штаты Америки, Венгрия, Словакия и Германия.

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