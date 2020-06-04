Суд отменил арест экс-главы Минздрава Богатыревой

Основанием для этого стало грубое нарушение прокуратурой Киева норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения экс-министру здравоохранения Раисе Богатыревой.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, такое решение было принято из-за невручения прокуратурой Киева Богатыревой сообщения о подозрении.

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Таким образом была удовлетворена апелляционная жалоба защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 августа 2019 года, которым к подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

«По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения. Принимая такое решение, суд апелляционной инстанции исходил из того, что прокуратурой города Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении», - отметили в ВАКС.

Также в суде объяснили, что во время судебного рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения следственным судьей Печерского райсуда не были приняты меры для устранения указанных очевидных нарушений уголовного процессуального закона.

«Данные нарушения норм УПК Украины стали основанием для отмены постановления следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 28 августа 2019 года и отказа в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения», - добавили в ВАКС.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2014 года Богатыреву объявили в розыск по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.

С января 2015 года она находилась в международном розыске Интерпола.

Печерский райсуд Киева заочно избрал Богатыревой меру пресечения в виде ареста.

В сентябре 2016 года директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что Интерпол отказался от розыска Богатыревой, "поскольку они якобы усматривают в преследовании политику".

27 августа того же года пограничники задержали Богатыреву в аэропорту "Киев" ("Жуляны").

28 августа прокуратура Киева внесла в Печерский райсуд Киева ходатайство о применении к Богатыревой ранее уже избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в 6 миллионов гривень.

29 августа внефракционный народный депутат Вадим Новинский внес залог.

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