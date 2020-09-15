По словам главы МИД, всегда будет кто-то, кто будет пытаться помешать евроинтеграционному курсу Украины.

Угрозы функционированию безвизового режима Украины с Европейским Союзом нет.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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Я хочу очень четко заявить, что нет никаких угроз безвизу с Европейским Союзом, - подчеркнул Кулеба, отвечая на вопрос, что в Конституционном суде находится 5 заявлений, которые якобы ставят под угрозу независимость антикоррупционных органов.

Глава МИД сказал, что антикоррупционная инфраструктура в Украине, в том числе Национальное антикоррупционное бюро Украины, продолжают функционировать.

Всегда будет диалог, всегда кто-то будет чем-то недоволен, но каких-то макроугроз я не вижу, - сказал Кулеба.

Министр добавил, что интересы украинского государства заключаются в том, чтобы антикоррупционная инфраструктура работала.

Я в силу работы много общаюсь с нашими партнерами, и я не слышу каких-то предметных претензий к тому, что мы разрушили эту самую антикоррупционную инфраструктуру, - подчеркнул Кулеба.

Также он сказал, что нет оснований, чтобы говорить об изменении внешнеполитического курса Украины с Западного вектора на российский вектор.

Я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться в триединое братство и сестерство (с Россией)..., - сказал Кулеба.

Он добавил, что надо говорить о совместных усилиях, которые должны прилагаться для продолжения движения в Европейский Союз и НАТО.

Всегда будет кто-то, кто будет ворчать и пытаться это разрушить, но мы всегда будем сильнее. Потому что за нами - за теми, кто двигает страну на Запад, украинский народ, - заявил Кулеба.

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Автор: Виталий Саенко