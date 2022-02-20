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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вечером созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Президент Байден сегодня созвал заседание СНБ для обсуждения последних событий по наращиванию военной силы России на границах Украины", - говорится в сообщении.

В заседании участвуют государственный секретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и другие чиновники.

Ранее посольство США в Москве предупредило американцев о возможных терактах на территории России.

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