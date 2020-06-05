Аваков считает, что в следующем году в каждой ОТГ будет шериф

На сегодняшний день уже есть 190 полицейских офицеров громад.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что к середине следующего года в каждой объединенной территориальной громаде будет шериф.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству.

«Я считаю, что полицейский офицер громады к середине следующего года будет в каждой объединенной территориальной громаде (ОТГ)», - заявил министр.

Он напомнил, что часто такого полицейского называют шерифом. Министр отметил, что на сегодняшний день «мы имеем 190 полицейских офицеров громад, работающих в 10 регионах государства».

При этом он подчеркнул, что для этого необходимо финансирование со стороны местных громад, обеспечение помещением и обеспечение со стороны Национальной полиции автомобилем, оборудованием, рацией.

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