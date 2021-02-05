Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что задача украинской власти - не дать президенту Российской Федерации Владимиру Путину захватить Украину.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов заявил во время онлайн-дискуссии Киевского форума "Санкции против российской пропаганды".
Секретарь СНБО заявил, что Украине ни в коем случае нельзя останавливаться в отстаивании своих интересов.
"Если мы остановимся и если мы не будем отстаивать национальные интересы - мы проиграем. И тогда Путин, начиная, скажем так, с 2000 года, когда он себе вложил в голову, что он захватить Украину... его мечта может сбыться. Наша задача - не дать ему этого сделать", - заявил Данилов.
При этом он уверен, что Украина сможет на 100% не дать Путину реализовать его планы.
"Я периодически общаюсь с Владимиром Зеленским и четко понимаю, каким образом в дальнейшем будут развиваться все эти события. Я знаю, каким образом мы будем отстаивать наш суверенитет для того, чтобы мы были независимы от кого-либо. И я уверен, что 100% победа будет за нами", - заявил Данилов.
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