Депутат отметила, что поскольку Юрченко прошел в парламент по мажоритарному округу, то он не теряет свой мандат автоматически после выхода из фракции.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что с моральной точки зрения народный депутат Александр Юрченко должен был бы сложить депутатские полномочия.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала в эфире одного из каналов.

"С точки зрения морали, я считаю лично, что он бы должен был сдать мандат. Но он депутат, который прошел по мажоритарному округу. Поэтому, по закону, он не теряет свой мандат автоматически с выходом из фракции", - сказала Кравчук.

Коррупционный скандал в "Слуге народа"

14 сентября зампредседателя фракции "Голос" Ярослав Железняк на заседании Согласительного совета парламента предложил вызвать в ВР Венедиктову по поводу якобы вымогательства взятки в 200 тысяч долларов одним из народных депутатов за принятие закона.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос в Facebook написал, что якобы детективы НАБУ разоблачили на взятке помощника народного депутата Юрченко (фракция "Слуга народа").

Депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что Юрченко добровольно пишет заявление о выходе из фракции "Слуга народа".

15 сентября в парламенте Венедиктова заявила, что в настоящее время не видит оснований сообщать Юрченко о подозрении.

В то же время в САП сообщили, что помощнику народного депутата объявлено о подозрении в пособничестве в получении взятки народным депутатом.

По данным следствия, помощник народного депутата выступил посредником в получении 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов и подстрекательстве о предоставлении 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета для поддержки указанных поправок. Действия помощника депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

ВАКС избрал меру пресечения помощнику народного депутата в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1 млн гривен залога.

17 сентября, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники сообщил, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что подписала подозрение и ходатайство о содержании под стражей народного депутата Александра Юрченко.

В сессионном зале Верховной Рады было объявлено об исключении Юрченко, который является членом Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, из фракции "Слуга народа".

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Автор: Татьяна Поляковская