"Длится дольше Второй мировой": Кулеба в Совбезе ООН напомнил о войне России против Украины

Глава МИД подчеркнул, что война России против Украины длится уже дольше, чем длилась Вторая мировая война.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Российская Федерация преподносит роль советского диктатора Иосифа Сталина для оправдания агрессии против Украины.

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Об этом он заявил во время онлайн-заседания Совета Безопасности ООН по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.

По словам Кулебы, недолгое время жила надежда, что с созданием ООН появится более справедливый и мирный мир, и что применение силы против территориальной целостности и политической независимости любого государства станет немыслимым.

Он отметил, что для одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН это обязательство не имеет большого значения. "Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и некоторых районов Донецкой и Луганской областей, уже длится дольше, чем Вторая мировая война. Ее результатом стало то, что более 13 тысяч человек были убиты и более 27 тысяч получили ранения в самом сердце Европы", - подчеркнул Кулеба.

"Мы сожалеем по поводу возношения роли Сталина в России. Благодаря этому преследуется цель реабилитации тоталитарного государства с единым "непорочным" лидером во главе его. Это служит для имитации ощущения "безупречности" режима, для создания имиджа внешнего врага и оправдания агрессии Москвы против таких соседей как Украина и Грузия, и гибридных войн против многих других стран", - подчеркнул Кулеба.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. Боевые действия в Луганской и Донецкой областях продолжается с середины апреля 2014 года.