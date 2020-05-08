"Длится дольше Второй мировой": Кулеба в Совбезе ООН напомнил о войне России против Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что Российская Федерация преподносит роль советского диктатора Иосифа Сталина для оправдания агрессии против Украины.
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Об этом он заявил во время онлайн-заседания Совета Безопасности ООН по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.
По словам Кулебы, недолгое время жила надежда, что с созданием ООН появится более справедливый и мирный мир, и что применение силы против территориальной целостности и политической независимости любого государства станет немыслимым.
Он отметил, что для одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН это обязательство не имеет большого значения. "Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и некоторых районов Донецкой и Луганской областей, уже длится дольше, чем Вторая мировая война. Ее результатом стало то, что более 13 тысяч человек были убиты и более 27 тысяч получили ранения в самом сердце Европы", - подчеркнул Кулеба.
"Мы сожалеем по поводу возношения роли Сталина в России. Благодаря этому преследуется цель реабилитации тоталитарного государства с единым "непорочным" лидером во главе его. Это служит для имитации ощущения "безупречности" режима, для создания имиджа внешнего врага и оправдания агрессии Москвы против таких соседей как Украина и Грузия, и гибридных войн против многих других стран", - подчеркнул Кулеба.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. Боевые действия в Луганской и Донецкой областях продолжается с середины апреля 2014 года.