Пророссийские партии потеряли голоса беженцев из Донбасса

В ЦИК сообщили, что в списки на выборах в ближайшее воскресенье на территории РФ занесены 49915 украинцев, что на 685 меньше, чем на президентских выборах в мае, пишет DW.

В этом году, по данным Федеральной миграционной службы РФ, убежища на территории России попросили более 200 тысяч украинцев, покинувших родину за боевые действия на Донбассе. В целом, по данным ООН, на территорию России в течение последних месяцев выехали почти 400 тысяч жителей Донбасса.

В день выборов на территории России заработает шесть избирательных участков. Предварительно в Украине даже не обсуждали создание дополнительных мест, где бы в РФ смогли проголосовать переселенцы с Востока Украины. Как пояснил юрист Комитета избирателей Украины Святослав Пикуль, избирательные участки создаются исключительно на базе дипломатических учреждений.

"Россия - крупнейшая страна мира, и везде участки открыть нельзя. Содержание дипломатического учреждения дорого стоит", - объясняет он.

Читайте такжеРоссия отправила беженцев из Донбасса на Камчатку (фото)Он также обращает внимание на то, что переселенцам трудно определиться со своими политическими предпочтениями. "Наши граждане, которые находятся в России, обычно голосуют за партии, которые поддерживают на Юге и Востоке Украины. Партия Регионов не принимает участия в этих выборах, Коммунистическая партия Украины (КПУ) вообще потеряла поддержку. Сторонники этих политических сил сейчас растеряны и не знают, за кого голосовать", - говорит эксперт.

Жители Донбасса на прошлых выборах традиционно поддерживали пророссийские силы - Партию регионов и Коммунистическую партию. Поскольку ориентированные на Россию Оппозиционный блок, коммунисты и Сильная Украина, согласно результатам социологических исследований, находятся на грани 5% проходного барьера, для них сейчас важен каждый голос, но беженцы, которые выехали в Россию, для этих партий фактически потеряны.