Обвиняемого в аварии самолета во Внуково водителя снегоуборщика арестовали

11:16, 23 октября 2014
Политика
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Басманный суд Москвы взял под стражу до 21 декабря Владимира Мартыненко - водителя снегоуборочной машины, столкнувшейся с самолетом Falcon во Внуково.

REUTERS

Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия после заседания, на котором были оглашены предварительные медицинские данные о том, что Мартыненко во время катастрофы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сам Мартыненко свою вину не признает.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 октября в московском аэропорту "Внуково" погиб президент крупнейшего нефтяного концерна Total Кристоф де Маржери. Его самолет столкнулся со снегоуборочной машиной. Кроме Кристофа де Маржери, погибли еще 3 члена экипажа. 

Total была одной из немногих западных компаний, которые сотрудничали с российским режимом в сфере нефтедобычи.

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