Обвиняемого в аварии самолета во Внуково водителя снегоуборщика арестовали

Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия после заседания, на котором были оглашены предварительные медицинские данные о том, что Мартыненко во время катастрофы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сам Мартыненко свою вину не признает.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 октября в московском аэропорту "Внуково" погиб президент крупнейшего нефтяного концерна Total Кристоф де Маржери. Его самолет столкнулся со снегоуборочной машиной. Кроме Кристофа де Маржери, погибли еще 3 члена экипажа.

Total была одной из немногих западных компаний, которые сотрудничали с российским режимом в сфере нефтедобычи.