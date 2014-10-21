В Донецке неспокойно, жители сообщают об обстрелах в двух районах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отметили, что в этих двух районах работают наряды ГСЧС, точные адреса и характер повреждений устанавливаются.

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Также в горсовете сообщили, что сегодня, 21 октября, в Донецке активно велись восстановительные работы на сетях электроснабжения. Аварийные бригады запитали 11 подстанций от станции Смолянка-220, что позволило не только подать электроэнергию в жилые дома некоторых микрорайонов Ленинского и Куйбышевского районов, но и на контактную сеть по маршрутам трамваев №№ 3, 4, 5, 8 и 16. Движение подвижного состава по указанным маршрутам возобновлено.

Водоснабжение в Донецке осуществляется относительно стабильно. Все ключевые объекты КП "Донецкгорводоканал" работают, и с 16.00 осуществляется подача воды жителям.