На Донетчине из-за боевых действий 35 населенных пунктов остаются без света

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, 20 октября в восстановительных работах участвовали 592 энергетика в составе 202 бригад, используя 132 механизма.

Они восстановили электроснабжение 8 населенных пунктов в Володарском и Волновахском районах, двух поселков в Горловке и Иловайске. Также было частично восстановлено электроснабжение городов Кировск и Ясиноватая.

Частично обесточенными остаются Марьинка, Углегорск, Ясиноватая, Донецк, Мариуполь и Горловка.

Читайте такжеПолторак: взрыв в Донецке - очередная провокация террористовТакже обесточена Донецкая фильтровальная станция, бригады энергетиков не могут проводить ремонтные работы. Ведение работ здесь станет возможным только после предоставления «зеленого коридора» и работы саперов, отметили в пресс-службе компании.

20 октября бригады Торезского, Дебальцевского, Старобешевского, Ясиноватского РЭС также не могли вести восстановительные работы из-за боевых действий.